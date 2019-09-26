شكرا لقرائتكم عماد متعب: عمرو جمال مهاجم رائع ويمتلك إمكانيات جيدة لكن يواجهه حظ سيئ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تابع متعب فى تصريحات لقناة ONSPORT عمرو جمال " مستعجل" للعودة لنجوميته السابقة ، ولكن أتمني منه الصبر و القتال مع نادي الطلائع للعودة للمستواه المعروف عنه.

دخل عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش في نوبة بكاء بعد حصوله علي طرد في المباراة التي تجمع فريقه أمام إنبي بالمباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 /1.

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وقام حكم مباراة إنبي وطلائع الجيش، بطرد عمرو جمال بعدما لعب الكرة بيده ، ليحصل علي الانذار الثاني في الدقيقة 55 .

يتذيل نادي إنبي جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى ، بينما يحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.