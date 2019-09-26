شكرا لقرائتكم الطبيب الألماني يُشخّص حالة مؤمن زكريا ويُحدد طريقة العلاج خلال 10 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وظهر مؤمن زكريا فى الأهلي ظهر اليوم ،الخميس، بعد عودته من ألمانيا خلال الساعات الماضية وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته.
كان مؤمن زكريا قد سافر إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج من العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب.
أكد الأطباء الألمان لمؤمن زكريا أنهم سيفحصون الأشعة والتحاليل والفحوصات التي خضع لها مؤخراً جيداً من أجل تشخيص حالته بشكل جيد وتحديد طريقة ومدة العلاج وغيرها من الأمور والتفاصيل الخاصة بإصابة مؤمن زكريا.
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