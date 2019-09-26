شكرا لقرائتكم العين يهزم الوصل بثلاثية ويزاحم الشارقة في الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز العين على مضيفه الوصل 3 - 1 ، يوم الخميس، في المرحلة الثانية من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوز الشارقة على اتحاد كلباء 3 - 1 و عجمان على ضيفه النصر 3 - 1، وتعادل بني ياس مع الظفرة 1-1.

وتقدم الوصل في الدقيقة 14 عن طريق مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز، لكن الياباني تشوكاسا شيوتاني سجل هدف التعادل للعين في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 60 سجل بندر الأحبابي الهدف الثاني للعين، قبل أن يقدم تمريرة رائعة للتوغولي لابا كودغو ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69.

ورفع العين رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الشارقة المتصدر، فيما تجمد رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز الثامن.

