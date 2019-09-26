فوز ثان للشارقة والعين في الدوري الإماراتي









اسماء السيد - تابع الشارقة حامل اللقب انطلاقته القوية وحقق الخميس فوزه الثاني هذا الموسم، وذلك بنتيجة كبيرة 3-1 على مضيفه الاتحاد كلباء الخميس في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل مهاجم الرأس الاخضر ريكاردو غوميز (16) والبرازيلي إيغور كورونادو (39) وعبدالله غانم (68) أهداف الشارقة، والتوغولي بينيل مالابا(30 ) هدف كلباء.

وتصدر الشارقة الترتيب موقتا برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف عن العين الفائز على مضيفه الوصل 3-1 .

وافتتح الشارقة الموسم بفوزه بلقب كأس السوبر على حساب شباب الأهلي بركلات الترجيح، ثم دشن حملة دفاعه عن لقبه في الدوري بتخطيه خورفكان 2-صفر، قبل أن يهزم الاتحاد كلباء اليوم.

وتألق كورونادو الذي كان وراء هدفي فريقه أمام خورفكان مجددا، وقام بعمل فني رائع على الجناح تخطى على إثره لاعبين ثم أرسل عرضية أكملها ريكاردو في الشباك (16).

وعادل الاتحاد كلباء الذي كان خسر مباراته الأولى أمام العين، بهدف مالابا في الدقيقة 30، ليرفع رصيده الى ثلاثة اهداف ويتصدر ترتيب الهدافين مع مهاجم عجمان الغاني وليام أوسو.

لكن كورونادو وضع الشارقة في المقدمة بركلة حرة وضعها بعيدا عن حارس المرمى جمال عبدالله (39)، ثم أضاف المدافع عبدالله غانم الثالث برأسية مستفيدا من ركنية علي الظنخاني (68).

وحقق العين فوزه الثاني تواليا بتخطيه الوصل بثلاثة أهداف سجلهما الياباني تسوكاسا شيوتاني (18) وبندر الاحبابي (61) والتوغولي لابا كودجو(69)، مقابل هدف للبرازيلي ويلتون سواريز (15).

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وحقق عجمان فوزه الاول وكان على حساب ضيفه النصر بثلاثة أهداف للغاني أوسو (26) وحسين عبدالرحمن (71) والبرازيلي فاندر فييرا (83 من ركلة جزاء) مقابل هدف للهولندي براندلي كواس (24).

ورفع عجمان رصيده الى 4 نقاط، مقابل نقطة للنصر.

وتعادل الظفرة مع بني ياس بهدف البرازيلي جواو بيدرو (36) مقابل هدف لمواطنه لويس أنطونيو (60).

ويلعب الجمعة في ختام المرحلة، شباب الاهلي مع الفجيرة، والوحدة مع الجزيرة، وخورفكان مع حتا.

أهداف مباراة الشارقة واتحاد كلباء:

أهداف مباراة العين والوصل: