دوري الإمارات يصعد للفضاء احتفالاً بالمنصوري !









اسماء السيد - احتفل الإماراتيون بوصول هزاع المنصوري، وهو أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، وكان لكرة القدم بجاذبيتها الجماهيرية والإعلامية حضورها الكبير في الاحتفال بالمناسبة التاريخية والترويج لها بصورة مؤثرة، فقد قررت رابطة المحترفين الإماراتية تخصيص الجولة الثانية من دوري الخليج العربي للاحتفاء برفع اسم الإمارات في الفضاء بعد الإنجاز التاريخي للدولة بوصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

تفاعلاً مع طموح زايد

وأطلقت الرابطة مسمى "طموح زايد يعانق الفضاء" على الجولة التي تقام مبارياتها الخميس والجمعة 26- 27 سبتمبر الجاري لما يمثله هذا الإنجاز من علامة فارقة ليس فقط في تاريخ دولة الإمارات وإنما في المنطقة والعالم العربي، والذي استطاعت من خلاله أن ترسخ مكانتها في مجال الفضاء، تعزيزا لرؤية قيادة الدولة وتحقيقا لحلم المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .

رسالة بن زايد

Advertisements

أما عن الفقرات والفعاليات الخاصة بالإحتفالية فإنها تبدأ بتوجه لاعبو الفريقين والحكام إلى خط دائرة المنتصف ويصطفون مقابل الشاشة الكبرى، حيث يتم عرض فيديو يتضمن رسالة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وبعد ذلك يتم عرض صورة رائدي الفضاء على الشاشة الكبرى للملعب وتستمر إلى ما بعد انطلاق المباراة بعشر ثوانن، ثم عرض رسائل على الشاشات الالكترونية المحيطة بالملعب.

ملابس رائد الفضاء

وقد لقيت المبادرة تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، فقد هتف الآلاف من جماهير الوصل والعين في المباراة التي أقيمت بينهما في ستاد زعبيل باسم رائد الفضاء هزاع المنصوري، في مشهد مهيب، كما حرص منذر المزكي مراسل قناة أبوظبي الرياضية على الظهور بملابس رائد الفضاء خلال وجوده في ملعب مباراة الوصل والعين.

فخر العنبري

وتسابق نجوم دوري الإمارات والأجهزة الفنية للتفاعل مع الحدث الكبير، حيث أكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لنادي الشارقة بطل النسخة الماضية من الدوري على إظهار مشاعر الفخر بصعود الإمارات للفضاء، مؤكداً أنه فخر كبير لكل مواطن إماراتي وعربي، وهو إنجاز يعزز من صورة الإمارات باعتبارها أحد أكثر الدول تقدماً في محيطها الشرق أوسطي، وهي دائماً تسابق الزمن لكي تكون كياناً عالمياً يأخذ بكافة أسباب التقدم.