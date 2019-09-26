بارتي إلى نصف نهائي دورة ووهان لملاقاة حاملة اللقب









اسماء السيد - تأهلت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالميا، إلى الدور نصف النهائي لاحدى دورات كرة المضرب للمرة السادسة هذا الموسم، بعدما تغلبت الخميس في ربع النهائي لدورة ووهان الصينية، المدرجة ضمن دورات البريميير الخمس للسيدات، بصعوبة على الكرواتية بترا مارتيتش 7-6 (8-6) و3-6 و6-3.

الى ذلك، حققت الأميركية أليسون ريسكي المفاجأة بإقصائها المصنفة ثالثة إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-1 و6-3.

وتلتقي بارتي في نصف النهائي حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا في مباراة ثأرية بعد خسارتها أمام الاخيرة في الدور نصف النهائي في ووهان العام الماضي، علما أن اللاعبتين تتقاسمان الفوز مرتين لكل منهما في خلال أربع مواجهات مباشرة سابقة.

أما ريسكي، فتلاقي التشيكية بترا كفيتوفا بطلة عامي 2014 و2016.

وتخلفت بارتي أمام مارتيتش في المجموعتين الأولى والثالثة، قبل أن تقلب تأخرها إلى فوز في المجموعتين بفضل ضرباتها القوية لتصل إلى المربع الذهبي في الدورة الصينية للعام الثالث تواليا.

وعلقت بطلة النسخة الأخيرة من رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بالقول "كانت مباراة على أعلى المستويات. أعتقد انها ربما واحدة من أفضل المباريات التي لعبتها في الآونة الاخيرة".

وتابعت "كان بامكان (المباراة) أن تنتهي في اتجاه معاكس. كنت سعيدة للطريقة التي صارعت فيها في النهاية، ووضعت الكثير من الضغوط عليها (مارتيتش) مع الكثير من الارسالات للفوز بالمباراة في المجموعة الثالثة".

في المقابل انتهت سلسلة مارتيتش (مصنفة 22 عالميا) التي لم تخسر منذ آذار/مارس الماضي، وتحديدا خلال 16 مباراة على التوالي، أي مباراة بثلاث مجموعات، أمام بارتي.

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وأثنت المصنفة أولى عالميا على منافستها الكرواتية معتبرة انها "واحدة من أفضل من يتحرك على الملعب" وأن هذه السلسلة "لا تفاجئني".

وحجزت سابالينكا (21 عاما) بطاقتها إلى المربع الذهبي بفوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المشاركة ببطاقة دعوة، 6-3 و1-6 و6-1.

وهو الفوز الـ 27 لسبالينكا على الملاعب الصينية مقابل ست هزائم هزائم، بما فيها 10 انتصارات على التوالي في ووهان.

وقالت البيلاروسية ابنة الـ21 عامًا "أعتقد أنني أفكر بالطريقة الصحيحة وأتحرك بشكل أفضل. هذا ما نعمل عليه، ويتطلب الأمر بعض الوقت".

وفي مواجهة أخرى في ربع النهائي، حققت ريسكي المصنفة 35 عالميًا الفوز الاول في مسيرتها الاحترافية على سفيتولينا المصنفة ثالثة بعد ثلاث هزائم متتالية، وتفوقت عليها بمجموعتين دون رد.

واستمر الشوط الأول من المجموعة الأولى فترة 14 دقيقة قبل أن تحكم الأميركية سيطرتها على المباراة.

وقالت ريسكي (29 عامًا) "كنت أدرك أن ستكون هناك معركة. أعتقد أنني كنت مستعدة ذهنيًا لذلك. أنا سعيدة جدًا بالطريقة التي نافستُ فيها".

من جهة أخرى، بلغت كفيتوفا المصنفة سابعة المربع الذهبي بفوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنفة 27 بنتيجة 6-2 و6-4.