شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض تسود بين مشجعي النادي الأهلي بسبب استبعاد صالح جمعة الدائم من قائمة الفريق الأحمر واخرها في مباراة كانو سبورت المقرر اقامتها السبت في اياب دور ال٣٢ من بطولة دوري ابطال افريقيا. واختار فايلر ٢١ لاعبا لمواجهة كانو سبورت وهم في حراس المرمى : شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع : أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعه، محمود وحيد، أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، واليو ديانج. خط الهجوم : صلاح محسن ، وليد ازارو

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