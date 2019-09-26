شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الجمهورية 2004 ..فوز الأهلي والزمالك وخسارة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار اليوم الخميس على منافسات الجولة الثالثة بدوري الجمهورية مواليد 2004 والتي شهدت إقامة 6 مباريات فيما حصل فريق سموحة على راحة. وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالي: وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالي: فوز الزمالك علي الإنتاج 0/3 فوز الاهلي علي وادي دجلة2/4 تعادل مصر المقاصة مع المقاولون 0/0 فوز الجونة علي الاسماعيلي 1/3 تعادل طنطا مع بيراميدز 1/1 فوز انبي علي الحرس 1/2 وجاءت نقاط فرق 2004 بعد الثلاث جولات الأولى كالتالي: وجاءت نقاط فرق 2004 بعد الثلاث جولات الأولى كالتالي: الأهلي: 9 نقاط الزمالك: 7نقاط الإسماعيلي: نقطة واحدة Advertisements وادي دجلة: 3 نقاط مصر المقاصة: 5 نقاط الجونة: 4 نقاط المقاولون العرب: 4 نقاط الإنتاج الحربي: نقطة واحدة حرس الحدود: 3 نقاط سموحة: نقطة واحدة إنبي: 6 نقاط طنطا: 4 نقاط بيراميدز: نقطة واحدة.

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