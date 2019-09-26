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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 26 / 9 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
تعرف على موعد وصول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت
يصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى القاهرة اليوم قادما من بتسوانا، ومن المقرر أن يكون فى استقباله مندوب النادى.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أسند إدارة مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة إلى تشيبو موكانى حكما رابعا والإثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.
ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت مساء السبت المقبل ببرج العرب في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في غينيا الاستوائية قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.
الاهلي وكانو سبورت
فايلر يطمئن من طبيب الأهلي عن حالة مروان محسن بعد جراحة "الوجه"
اطمأن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على حالة مروان محسن، بعد خضوعه لعملية جراحية فى الوجه؛ بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة مباراة سموحة الأخيرة فى الجولة الأولى لبطولة الدورى العام التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.
وحرص فايلر على الإحاطة بمستجدات حالة مروان محسن والاطمئنان عليه من خلال حديثه مع طبيب الفريق .
مدافع الأهلي يواصل العلاج الطبيعى للتعافى من إصابة "الخلفية"
يواصل محمود متولى، مدافع الأهلي، جلسات العلاج الطبيعى بعد تعرضه لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة الزمالك بالسوبر المصرى، والتى انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتويجه باللقب.
ويؤدي متولي جلسات العلاج الطبيعى فى مقر النادي بالجزيرة، على أن يتم تحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، وفقا لاستجابته ومدى التحسن الذى يطرأ على حالة العضلة للبدء فى أداء جلسات «الجيم» قبل تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية فى الملعب.
ويلتقي الأهلي مع كانو سبوت بطل غينيا الاستوائية بعد غد السبت على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
ويرغب فايلر فى مشاهدة أزارو على الطبيعة بعدما حالت ظروف الإصابة فى مشاركة المهاجم المغربى بالمباريات الثلاث التى قاد فيها فايلر الأهلي.
ولم يُشارك أزارو مع الأهلي في لقاء كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 تحت قيادة فايلر والتى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة خارج الديار، كما غاب اللاعب المغربى عن مباراتي الزمالك فى السوبر المحلى ثم سموحة فى الجولة الأولى للدورى واللتين فاز فيهما الأحمر 3/2 و1/ صفر على التوالى.
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