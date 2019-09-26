الجهات الأمنية بتونس: خطة موسعة للخروج بمباراة الإسماعيلي والأهلي بشكل مثالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الجهات الأمنية بتونس أنه تم البدء فى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لخروج مباراة الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى بالشكل المثالى. ويحتضن ملعب مدينة المنستير اللقاء الذى سينطلق فى الخامسة من مساء الجمعة فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال. أكد مسئولو الأمن لبعثة تونس أنه ستكون هناك قوات مرافقة للفريقين والحكام من الفندق وحتى الوصول لملعب المباراة التى تقام بحضور جماهيرى” و أن هناك ثقة فى سلوك الجماهير من أجل خروج المباراة وسط انضباط والتزام من الجميع”. وتشهد قائمة الإسماعيلي الموجودة فى تونس ضم 20 لاعباً هم : Advertisements حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد مجدى، محمود عبد المنصف. خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، محمود دونجا، أحمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى، محمد الشامى. خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم، شيلونجو، محمد حمدى زكى.

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