فيديو.. إنبي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 فى الدوري المصري الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز .
أحرز هدف إنبي محمد شريف في الدقيقة 16، بينما تعادل تالا نداي لطلائع الجيش في الدقيقة 68 .
وحصل كل من إنبي وطلائع الجيش علي نقطة واحدة في جدول بطولة الدوري الممتاز بعد خسارتهما في الجولة الأولي .
وشهدت المباراة ، طرد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش في الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد حصوله علي الانذار الثاني بعد تعمده لمس الكرة بيده امام مرمي انبي .
وجاء تشكيل إنبي لمواجهة اليوم ، في حراسة المرمى: محمود جاد ، وفي خط الدفاع: على فوزى _ رامي صبري _ أسامة جلال _ أحمد عبدالعزيز، وفي خط الوسط: أحمد العجوز _ أحمد شكري _ محمد أشرف روقة ، وفي خط الهجوم: محمد شريف _ عمرو ناصر _ لوكومبي.
تشكيل طلائع الجيش كالأتي:
حراسة المرمى: محمد بسام، وخط الدفاع: اسلام سري _ أحمد سامي _ على الفيل _ عاصم صلاح، وخط الوسط: مهند لاشين _ عمرو السيسي _ أحمد سمير، وخط الهجوم: كريم ممدوح _ كريم طارق _ عمرو جمال.
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