شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. تعرف على تشخيص الطبيب الألماني لمؤمن زكريا وطريقة العلاج ومدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي على وعد من الأطباء الذين خضع لفحوصات طبية تحت إشرافهم في المانيا بإرسال تقرير شامل بحالته خلال عشرة أيام على أقصى تقدير.

وظهر مؤمن زكريا فى الأهلي ظهر اليوم، الخميس، بعد عودته من ألمانيا خلال الساعات الماضية وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته.

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