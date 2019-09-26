شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يوجه رسالة قوية للاعبى الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على توجيه عدد من الرسائل القوية للاعبى الأبيض قبل مباراتهم أمام جينيراسيون فوت، بطل السنغال، المقرر إقامتها بين الفريقين فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

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أكد ميتشو على لاعبى الزمالك خلال تدريبات الفريق التى أقيمت اليوم الخميس، بملعب النادى بميت عقبة، ضرورة مواصلة مشوارهم بقوة، قائلاً لهم: "عليكم المواصلة بقوة، استمروا ..أريد الأفضل.. أعملوا بإتقان كما تعملون دائمًا".

يذكر أن مباراة الزمالك وبطل السنغال تشهد أزمة حاليا، بعدما أخطر مسئولو الأبيض نظرائهم فى جينيراسيون فوت بتأجيل اللقاء 24 ساعة على ملعب برج العرب، وهو ما تم رفضه ليتمسك مسئولى النادى السنغالى بإقامة المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا وهو السبت المقبل مستندين إلى الخطاب المرسل لهم من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مكان إقامة اللقاء وموعده، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بطل السنغال على الزمالك بهدفين مقابل هدف.