شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. نداي يتعادل للطلائع أمام انبي في الدقيقة 68 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكن تالا نداي لاعب طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل لفريقه أمام انبي في الدقيقة 68 بالمباراة التي تجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

وكان محمد شريف قد تقدم لانبي في الدقيقة 16 من زمن المباراة .

ويتذيل نادي إنبي جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى.

بينما يحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.

Advertisements

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة اليوم ، في حراسة المرمى: محمود جاد ، وفي خط الدفاع: على فوزى _ رامي صبري _ أسامة جلال _ أحمد عبدالعزيز، وفي خط الوسط: أحمد العجوز _ أحمد شكري _ محمد أشرف روقة ، وفي خط الهجوم: محمد شريف _ عمرو ناصر _ لوكومبي.

تشكيل طلائع الجيش كالأتي:

حراسة المرمى: محمد بسام، وخط الدفاع: اسلام سري _ أحمد سامي _ على الفيل _ عاصم صلاح، وخط الوسط: مهند لاشين _ عمرو السيسي _ أحمد سمير، وخط الهجوم: كريم ممدوح _ كريم طارق _ عمرو جمال.