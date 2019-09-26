بالفيديو.. أول تعليق من ميدو على أزمة التصويت لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وتوتنهام هوتسبر الأسبق إنه يتعجب من مواقف المصريين تجاه نجومهم خلال الاستفتاءات العالمية، وذلك تعليقًا على اختيار الصحفي المصري هاني دانيال مواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بتصويت "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم.

وحل صلاح في المركز الرابع خلف المتوج ليونيل ميسي نجم برشلونة وفيرجل فان دايك وكريستيانو رونالدو نجمي ليفربول ويوفنتوس على الترتيب، وتبين عند الإعلان عن نتائج التصويت أن الصحفي المصري اختار صلاح ثالثًا خلف السنغالي ساديو ماني والبرتغالي رونالدو.

وكشف ميدو في برنامج "نجوم الفانتازي" تفاصيل موقف مشابه واجهه عندما كان نجمًا لفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، حيث تسبب صحفي مصري في تراجع تقييمه بإحدى الصحف البريطانية الكبرى، رغم تألقه الملفت بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الوقت.