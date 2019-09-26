بعشرة لاعبين.. الجيش يقتنص تعادلاً مع إنبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اقتنص فريق طلائع الجيش تعادلاً ثميناً مع فريق إنبي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد بتروسبورت.

إنبي تقدم في الدقيقة 16 عن طريق محمد شريف لاعب الأهلي المعار، لكن الجيش تعادل عن طريق تالانداي في الدقيقة 69، بعد أن طُرد عمرو جمال في الدقيقة 56.

ملخص المباراة

حاول إنبي تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السادسة بعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء انتهت بتسديدة ارتطمت بالدفاع قبل أن تصل إلى الحارس بسام لتضيع فرصة الهدف المبكر لأصحاب الارض.

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وشهدت الدقيقة 16 تسجيل محمد شريف لاعب الأهلي المُعار هدف الفريق البترولي الأول بعد تسديدة رائع بباطن القدم من الجهة اليسرى إلى أقصى الزاوية العكسية للحارس على طريقة "R2" في ألعاب كرة القدم الإلكترونية.

ومع بداية الشوط الثاني تعرض عمرو جمال للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني للمس الكرة بيده في الدقيقة 56 ليكمل طلائع الجيش المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح الجيش في العودة بالدقيقة 69 عن طريق لاعبه البديل تالانداي الذي تصدى لتنفيذ ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء ليسددها قوية إلى شباك الفريق البترولي.

ولم ينجح إنبي في استغلال النقص العددي في نهاية المباراة للعودة للتقدم مجدداً ليخرج الجيش من ملعب بتروسبورت بنقطة ثمينة.