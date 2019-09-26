مران الزمالك.. تأهيل زيزو وعبد الغني.. انتظام علاء.. وتدريبات بدنية للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته أمام نظيره جينيراسون فوت السنغالي.

الزمالك يستضيف جينيراسون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى هامش المران أدى محمد عبدالغني، مدافع الفريق ومحمود عبدالعزيز، لاعب الوسط تدريبات تأهيلية وعلاجية بصالة الجيم في النادي.

عبد الغني يُعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها بلقاء الأهلي في السوبر، فيما يُعاني عبد العزيز من إصابة في العضلة الإمامية.

وعقب أداء الثنائي البرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، غادرا النادي و حصلا على راحة من التدريبات الجماعية.

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وانتظم محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية، عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو المدير الفني للفريق أمس.

وواصل محمد حسن، لاعب وسط الفريق البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للتعافي من اصابته التي يعاني منها بالركبة.

وأدى محمدحسن تدريبات علاجية وتأهيلية بصحبة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق بصالة الجيم في النادي.

وأشرف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق على الحصة البدنية والتأهيلية التي أداها لاعبو الفريق علي هامش مران اليوم بملعب النادي.

وحرص باجيك دراجون مدرب حراس الفريق علي تخصيص فقرة بدنية وتأهيلية خاصة لرباعي حراس مرمى الفريق: محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد قنديل على هامش المران.

وأدي الرباعي تدريبات بالركض حول الملعب بصحبة دراجون اعقبتها تدريبات تأهيلية بالكرة.