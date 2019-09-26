الاتحاد يتأهل لدور الـ16 بكأس محمد السادس بتجاوز العربي الكويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كرر الاتحاد السكندري فوزه على العربي الكويتي في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد الفوز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الاتحاد استطاع الفوز ذهابا بهدف نظيف، ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية.

أحرز هدفي الاتحاد السكندري خالد قمر في الدقيقة 18، في الشوط الأول بعد انفراده بالحارس.

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وفي الشوط الثاني، أضاف رزاق سيسيه الهدف الثاني في الدقيقة 79، بعد مروره من الحارس ودفاع بطل الكويت.

ولعب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد بالتشكيل التالي: عماد السيد - أسامه العزب – محمود رزق – محمد أنور – السيد سالم - نور السيد – أحمد نبيل مانجا – أحمد رفعت – رزاق سيسيه - خالد قمر – إيمانويل أوكوي.

وكان الاتحاد تأهل للدور ربع النهائي لبطولة العام الماضي، قبل الخروج أمام الهلال السعودي.