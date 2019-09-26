فايلر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام كانو سبورت وعودة أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، والمقررة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين نظيفين سجلهما وليد سليمان، وصلاح محسن.

ويغيب عن الأهلي محمود متولي، ومروان محسن للإصابة، فيما استبعد فايلر، فيما استبعد علي معلول لإراحته بعد مشاركته في المباريات الثلاث السابقة أساسيا، وكذلك استبعد الثنائي جيرالدو دا كوستا، وصالح جمعة لأسباب فنية.

وضمت القائمة 21 لاعبا وجاءت كالتالي:

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حراس المرمى: شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.

الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.

الوسط : عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، واليو ديانج.

وسط الهجوم: وليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وأحمد الشيخ.

الهجوم : صلاح محسن، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.