هنا جودة| معجزة الأهلي تتحدث عن إنجاز تنس الطاولة وكيف وصلت إلى التتويج تحت 12 سنة

هنا جودة لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، أعربت عن سعادتها بتحقيق المركز الاول في بطولة الجمهورية ،مؤكدة أن طريق التتويج باللقب كان صعباً للغاية خاصة في الدور النهائي للبطولة أمام فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك صاحبة الـ27 عاماً والمصنّفة الثانية أفريقياً.

وأكدت هنا انها شاركت في بطولة الجمهورية بعدما استعان بها المدير الفني اشرف عبد الفتاح في فريق ١٦ و١٩ خلال البطولة التي كانت يحق لها المشاركة في منافسات عمومي بعد التدريج في هذه الإعمار ، ونجحت في النهاية في حصد اللقب من لاعبة الزمالك التي تكبرها بـ15عاماً حيث هزمتها بنتيجة 3/صفر.

وأكدت هنا ان الجميع في تنس طاولة ناشئين وعمومي بالنادي كان يدعمها بشكل كبير في المباراة النهائي ،مُعلقة: الفوز ببطولة الجمهورية جاء بعد توفيق من الله ودعم مدربيها والجميع في القطاع.

وتحدثت هنا عن بدايتها في تنس الطاولة ، قائلة: دخلت اللعبة بالصدفة ..بعد ممارسة ألعاب كثيرة في الأهلي، وجاءت البداية عندما كان شقيقي يُمارس لعبة السباحة فيما كانت شقيقتي تُمارس تنس الطاولة وكنت أُشاهدها ووقتها طلبت الاشتراك في لعبة تنس الطاولة.

وأكدت هنا أنها قادرة على خوض المباريات في ضغط وامام المنافسين الكبار في مصر والخارج ، مُشيرة إلى أن هناك دعما ومساندة تامة لها من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

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واضافت، أتمنى تحقيق جميع البطولات التي أشارك بها مع الاهلي ومنتخب مصر ،موضحة إنها تعشق النادي الاهلي منذ بداية نشأتها وخصوصا بعد تمثيل اسمه في المحافل المحلية والافريقية مع الناشئين.

وأوضحت هنا أنها ستُشارك في بعض البطولات المقبلة مع الأهلي من أعمار مختلفة ، وأعربت عن سعادتها لتصعيدها إلى الفريق الاول بشكل دائم بعد تواجدها مع الفريق الأول بشكل متقطع خلال الفترة الماضية.

واكدت أن التصعيد للفريق الأول يمثل الكثير من الضغوط عليها لكنها قادرة علي تحمّل هذه الضغوط وتحقيق الفوز في مباريات الدوري ، موضحة أن اشرف عبد الفتاح المدير الفني تحدث معها وطلب منها الثبات والحفاظ على المستوى ،وزيادة الحمل التدريبي.

وكشفت هنا جودة عن مثلها الأعلى في تنس الطاولة ، قائلة: مثلي الاعلي في مصر .. دينا مشرف صاحبه الأرقام القياسية في تنس الطاولة.