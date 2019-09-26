الاتحاد السكندري ثامن المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

ضمن فريق الاتحاد السكندري المصري، التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على ضيفه العربي الكويتي بهدفين دون رد، في إياب دور الـ32، الخميس.

وكان الاتحاد فاز بمباراة الذهاب 1-0، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وسجل هدف المباراة الأول اللاعب خالد قمر في الدقيقة 17 من زمن وأحداث اللقاء، وأضاف رزاق سيسيه هدفا ثانيا في الدقيقة 79.

وانضم الاتحاد إلى قائمة الفرق التي تأهلت إلى المرحلة المقبلة، وهي الوصل والجزيرة الإماراتيين، والاتحاد السعودي والمحرق البحريني والشرطة والقوة الجوية العراقيين وشباب الأردن الأردني.