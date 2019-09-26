الاتحاد الدولي لكرة السلة يجدد ثقته في محمد عبدالمطلب

جدد الاتحاد الدولي لكرة السلة الثقة في محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ليواصل مهمته بلجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لفترة جديدة حتي ٢٠٢٣.
وكان عبد المطلب قد اختير في الفترة من ٢٠١٠ حتي ٢٠١٤
وقال نائب رئيس الاتحاد المصري، إن تواجده في هذا المنصب ممثلا لمصر وإفريقيا، يعود لثقل مصر بوصفها قوة أقليمية في كرة السلة.
وأوضح عبد المطلب، أن لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي تركز الفترة القادمة علي مسابقات الأندية علي المستوي القاري، وهو ما يظهر في رعاية رابطة الأندية المحترفين الأمريكية NBA لبطولة الأندية الأفريقية.
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