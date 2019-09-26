الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي الليبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الخميس استعداداً لمواجهة الاهلي الليبي غدًا الجمعة ضمن منافسات اياب دور ال 32 في البطولة

العربية.وحرص الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني للاسماعيلي على وضع اللمسات النهائية خلال المران الذى اقيم لمدة 45 دقيقة فقط.

وتطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.

وشهد المران مشاركة صانع ألعاب الفريق وجناحه أحمد مدبولى بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض فى المران أمس.