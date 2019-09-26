تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره وادي دجلة بهدفين لمثليهما في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، في مبارة أقيمت ستاد حرس الحدود بمنطقة المكس بالإسكندرية. سجل أهداف المباراة عمرو الحلواني من ركلة جزاء في الدقيقة 48 وأحمد عبد الباسط شرويدة في الدقيقة 82 كما سجل لدجلة رفيق كابو في الدقيقة 16 وأحمد سعيد محمد في الدقيقة 34. في الدقيقة 16 وأحمد سعيد محمد في الدقيقة 34. وعلى ملعب بتروسبورت تعادل إنبي وطلائع الجيش بهدف لمثله، وسجل الهدفين محمد شريف في الدقيقة 16 وتالا نداييه في الدقيقة 68. وجاء ترتيب الدوري العام بعد نهاية مباراتي الخميس 26 سبتمبر كالاتي: - 1- بيراميدز بثلاث نقاط 2- الانتاج الحربي بثلاث نقاط 3- مصر المقاصة بثلاث نقاط 4- المقاولون العرب بثلاث نقاط 5- الإسماعيلي بثلاث نقاط 6- طنطا بثلاث نقاط 7- الأهلي بثلاث نقاط 8- الزمالك بثلاث نقاط Advertisements 9- حرس الحدود بنقطتين من مباراتين 10- المصري البورسعيدي بنقطة واحدة 11- وادي دجلة بنقطة واحدة 12- طلائع الجيش بنقطة واحدة 13- إنبي بنقطة واحدة من مباراتين 14- أسوان بدون مقاط 15- الجونة بدون نقاط 16- سموحة بدون نقاط 17- الاتحاد السكندري بدون نقاط 18- اف سي مصر بدون نقاط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نهاية مباراتي الخميس.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.