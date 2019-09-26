كشف خوان مارتميز المدير الفنى لفريق العربى الكويتى، عن اسباب هزيمة فريقه اليوم الخميس، أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في دور الـ32 من البطولة العربية. رد في دور الـ32 من البطولة العربية. وقال مارتميز عقب المباراة :" خسارة فريقى اليوم جاءت من خطأ أو أثنين فقط". اليوم جاءت من خطأ أو أثنين فقط". وتابع :"حاولنا ان نفوز في هذه المباراة ولكن ما حدث فاجئنا ". وانهى مارتميز المؤتمر الصحفى بتهنئة الاتحاد السكندرى على الفوز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب العربي الكويتي: الاتحاد فاز لاننا اخطأنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.