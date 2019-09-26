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التعادل يحسم مواجهة إنبي وطلائع الجيش

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حسم التعادل الإيجابي مباراة إنبي أمام غريمه طلائع الجيش، في المواجهة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري

العام.

وأحرز هدف إنبي محمد شريف  في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل السنغالي تالا

نداي لطلائع الجيش من ركلة حرة نفذها في الدقيقة 67.

بهذه النتيجو يحل إنبي في المركز الـ13 بترتيب جدول الدوري برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الثاني عشر بنقطة فقط.

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