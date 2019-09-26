حسم التعادل الإيجابي مباراة إنبي أمام غريمه طلائع الجيش، في المواجهة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوريالعام.
وأحرز هدف إنبي محمد شريف في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل السنغالي تالانداي لطلائع الجيش من ركلة حرة نفذها في الدقيقة 67.
بهذه النتيجو يحل إنبي في المركز الـ13 بترتيب جدول الدوري برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الثاني عشر بنقطة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم مواجهة إنبي وطلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.