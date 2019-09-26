ميودراج يسيتش والسلحدار يستعرضان مهارتهما على هامش مران الإسماعيلي

استعرض الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى وأدهم السلحدار المدرب المساعد مهاراتهما على هامش المران الختامى الذى اقيم على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. الذى اقيم على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. وحرص المدرب الصربى على استعادة ذكرياته ، حينما كان لاعبا مميزا قبل أن يعتزل بسبب الإصابة. كان لاعبا مميزا قبل أن يعتزل بسبب الإصابة. ويتطلع الدراويش غدا للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، وكان انهي الدراريش في مباراة الذهاب بالفوز على الأهلى الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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