رئيس بعثة الإسماعيلي يحفز اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الأهلي الليبي

حرص المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق والجهاز الفنى مساء اليوم الخميس. ويلتقى الدراويش نظيره الأهلى الليبى غدا الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ، فى إياب دور الــ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية". بن جنات بالمنستير ، فى إياب دور الــ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية". وبلغ الكلية إلى اللاعبين رغبة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، فى تحقيق طموحات الجماهير بحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة من خلال استغلال الفوز الكبير الذى تحقق بالإسماعيلية. إبراهيم عثمان ، فى تحقيق طموحات الجماهير بحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة من خلال استغلال الفوز الكبير الذى تحقق بالإسماعيلية. وشدد الكلية على أهمية الاستمرار فى تحقيق الانتصارات من أجل اعادة الفريق لمكانته المستحقة بين الأندية الكبار منافسا وحاصدا

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