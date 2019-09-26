طلعت يوسف: التأهل إلي دور الـ16 بالبطولة العربية هدية الاتحاد إلي الجماهير

أعرب الكابتن طلعت يوسف المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بصعود زعيم الثغر الى دور ال١٦ من البطولة العربية مهديا

الفوز للجماهير.

وكان الاتحاد السكندري فاز على غريمه العربي الكويتي مساء اليوم الخميس، بهدفين دون رد

في اياب دور الـ32 من البطولة.

وقال يوسف خلال المؤتمر الصحفى للمباراة :"الفترة القادمة سنتغلب على بعض الأخطاء حتى نقدم موسما طيبا مشيرا إلى أن كل مباراة لها ظروفها ولاعبوها".