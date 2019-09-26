مخطط الأحمال السابق بالإسماعيلي يزور بعثة الفريق بتونس

حرص التونسى أكرم إبراهيم العلياوى مخطط أحمال الإسماعيلى السابق بزيارة بعثة الفريق اثناء تواجدها فى مدينة سوسة. ويحل الفريق ضيفا على نظيره الأهلى الليبى باستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. باستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. واتسم لقاء العلياوى بأعضاء بعثة الدراويش بالسعادة والبهجة والتفاؤل والذى تمنى تأهل فريقه السابق لدور الــ16 بالبطولة العربية. كما تخلل اللقاء استرجاع ذكريات تواجده مع الفريق مطلع هذا الموسم.

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