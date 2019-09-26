الفيفا يقتبس من القانون المصري الذي صدر لعرقلة الجونة!

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإعلان قانون جديد يستهدف تقنين الإعارات في الميركاتو بدءًا من سوق الانتقالات الصيفية 2021، وهو قانون قريب من القانون الذي طبقه الاتحاد المصري لكرة القدم قبل بدء الميركاتو الصيفي 2019.

ومنع الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدوري الممتاز من بإبرام أي فريق لأكثر من 5 صفقات بنظام الإعارة خلال الموسم الواحد، بسبب تمادي إدارة نادي الجونة في استعارة اللاعبين خلال الموسم الماضي 2019/2018، حيث وصل عددهم إلى 11 لاعبًا، من بينهم 7 لاعبين من الأهلي.(التفاصيل هنا)

وامتثل الجونة للقانون واتجه نحو شراء عدد من لاعبي الأهلي بدلاً من استعارتهم خلال الميركاتو الصيفي 2019، وضم أحمد حمدي وإسلام محارب وعمرو بركات وعمر رضوان بعقود دائمة، مكتفيًا باستعارة باسم علي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.

ويدرس الفيفا تطبيق قانونًا مشابهًا على جميع أندية العالم، لكن يتعلق بتحديد عدد اللاعبين المعارين من الفرق، وذلك بدءًا من موسم 2022/2021، بحيث يُسمح لكل فريق بإعارة 8 لاعبين كحد أقصى، مع تحديد نسبة عمولة وكيل اللاعبين بـ 6٪ من القيمة الكلية للصفقة.

وسيكون نادي تشيلسي الإنجليزي أكثر المتضررين من قانون الإعارات الجديد الذي سيقره الفيفا قريبًا، بسبب اعتياد إدارة النادي على إعارة ما بين 15 إلى 20 لاعبًا بصفة موسمية، سواء من التشكيلة الاحتياطية للفريق أو من اللاعبين القادمين من فريق الشباب وتربطهم عقود احترافية بالنادي. (تفاصيل قضية تشيلسي مع الفيفا).

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وأعار تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي 2019 عدد “21 لاعبًا” من بينهم لاعبين يتمتعون بسمعة في السوق أمثال الإيطالي “دافيدي زاباكوستا” والإنجليزي “داني درينكووتر” والغاني “بابا رحمن”.

وانتقل الفرنسي “تيموي باكايوكو” إلى موناكو بنظام الإعارة بعد أيام قليلة من انتهاء إعارته مع ميلان الإيطالي، رغم حاجة تشيلسي للاعب وسط دفاعي في ظل حظره عن إبرام صفقات جديدة حتى نهاية شهر يناير 2020.

كما أعير مستقبل وسط تشيلسي “تريفوه شالبواه” إلى هدرسفيلد، وأعير الهولندي فاميليا كاستيلو إلى أياكس، وأعير كذلك البرازيلي روبرت كينيدي إلى خيتافي.