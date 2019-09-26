حسام البدري يستدرج جمهور الأهلي لعلاقة وهمية

حرص المدير الفني الجديد لمنتخب مصر “حسام البدري” على إعادة بناء علاقته المنهارة مع جمهور الكرة المصرية، وفي مقدمتهم جمهور النادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري من أجل تقديمه لوسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، بعد توليه المسؤولية خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري منتصف الشهر الجاري.

ويتعرض حسام البدري لهجمات شرسة من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك” بسبب التصريحات المثيرة للجدل التي كان يُدلي بها في المؤتمرات الصحفية خلال فترته مع الأهلي أو في اللقاءات التلفزيونية المختلفة أثناء فترته مع بيراميدز.

وتضاعف فتور العلاقة بينه وبين جمهور الأهلي حين وافق حسام البدري على العمل مع رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ”، والتوقف عن العمل الفني بعد إقالته من تدريب الأهلي، للتحول إلى العمل الإداري كرئيس لنادي الأسيوطي سبورت المتحول إلى “بيراميدز”.

وعمل حسام البدري على استدراج جمهور الأهلي في أول لقاء له مع الصحفيين بعد توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر إلى علاقة وهمية، لن تصبح حقيقية إلا بالنتائج على أرض الملعب والتصريحات المتزنة والتعامل باحترافية مع النجوم.

وقال البدري في حديثه لوسائل الإعلام “البعض يتحدث عن وجود فجوة بينى وبين جمهور الأهلي، لكن هذا غير صحيح، جمهور الأهلي هو مَن صنع تاريخي، وأنا هنا الآن بسببه”.

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وأضاف “مَن يقول ذلك غير مُدرك لحجم العلاقة الطيبة التي تربطني بجمهور الأهلي، فهو الذي صنع اسم حسام البدري”.

وأوضح “ألتقى جمهور الأهلى فى الشارع بصفة دائمة، وأتبادل معهم أطراف الحديث بكل ود وترحاب، وهذا ما يؤكد أن العلاقة قوية وراسخة ولا تقبل أى محاولات للتشكيك أو التقليل ولم يحدث يومًا أي انشقاق فيها”.

وشدد حسام البدري على أنه ليس عدوًا للنجوم كما يتردد، قائلاً “لست كما يتردد، عدوًا للنجوم، فقد حققت بفضل النجوم العديد من البطولات خلال فترة تواجدي بالأهلي، لكنني على الجانب العملي أتعامل بما فيه مصلحة الفريق”.

وخرج حسام البدري بتصريح أثار غضب جمهور الأهلي نهاية الموسم الماضي، عندما طلب منهم مساندة بيراميدز أمام الزمالك في مباراة بالدوري المحلي.

وتسببت تلك التصريحات في تراجع شعبية حسام البدري بين أنصار الأهلي أكثر من أي وقت مضى، وظهر ذلك جليًا عندما تردد إمكانية عودته لتدريب الفريق، حيث قوبل الخبر بالرفض القاطع.