إشبيلية يفشل في الحفاظ على تقدمه ليخسر من إيبار بـ"الليجا"

فشل فريق إشبيلية، الخميس، في الحفاظ على تقدمه ليخسر من مضيفه إيبار بهدفين لثلاثة أهداف في الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



بهذه النتيجة، تجمد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد إيبار إلى 5 نقاط في المركز الخامس عشر، ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 14 نقطة.



تقدّم إشبيلية بثنائية عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس وأوليفيه توريس في الدقيقتين 11 و33.



وقلص إيبار النتيجة في الدقيقة 66 من ضربة جزاء عن طريق التشيلي فابيان اوريلانا.



وتمكن أصحاب الديار من إدراك التعادل في الدقيقة 77 عبر بيدرو ليون سانشيز، قبل أن يسجل إيبار هدف الفوز في الدقيقة 82 عن طريق خوسي انخيل.



المصدر: الأناضول