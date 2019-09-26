نيمار يتمسك بالتصعيد ضد برشلونة

واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عملية التصعيد القضائي ضد ناديه السابق برشلونة.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار وصل برشلونة، اليوم الخميس، استعدادًا للإدلاء بشهادته غدًا في الجلسة الخاصة بالقضية التي رفعها ضد النادي الكتالوني منذ عامين.



وكان نيمار رفع دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017.



ومنح برشلونة اللاعب 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا، ولذلك يطلب نيمار الحصول على 26 مليونًا من إدارة النادي الكتالوني.



وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى أن القضية مرشحة للتأجيل، بسبب أن برشلونة طلب معرفة معلومات حول مكافأة التوقيع المنصوص عليها في العقد الذي يربط نيمار وسان جيرمان، والتي حصل عليها اللاعب فور مغادرة النادي الكتالوني، وهو ما رفضه ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.



ويرى نيمار أنه يحق له الحصول على مكافأة التجديد من برشلونة كاملة، بسبب أن النادي الكتالوني استفاد من العقد الجديد، وحصل على أموال ضخمة إثر تفعيل الشرط الجزائي الجديد (222 مليون يورو).



المصدر: موقع كورة