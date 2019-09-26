رياضة | الطلائع يتعادل مع إنبي في الجولة الثانية من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطلائع يتعادل مع إنبي في الجولة الثانية من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق طلائع الجيش مع فريق إنبي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.

وسجل محمد شريف الهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة 16 من بداية الشوط الأول، وتعادل تالا نداي لطلائع الجيش في منتصف الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

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وسيطر فريق انبي على معظم احداث المباراة خاصة في الشوط الثاني بعد تعادل فريق طلائع الجيش، وسجل الأخير هدف عن طريق تالا نداي أيضا في بداية الشوط الثاني ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

وتعد هذة هي النقطة الأولى للفريقين في الموسم الحالي، حيث خسر فريق طلائع الجيش الجولة الأولى من فريق المقاولون العرب بنتيجة هدف نظيف على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

بينما تعرض فريق إنبي لهزيمة قاسية على يد فريق بيراميدز بنتيجة أربعة أهداف نظيفة على ملعب الدفاع الجوي.