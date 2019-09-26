رياضة | مران الزمالك.. محمود علاء يعود وزيزو وعبد الغني يواصلان التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. محمود علاء يعود وزيزو وعبد الغني يواصلان التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران انتظام محمود علاء مدافع الفريق بعد حصوله على راحة من مران الأمس، حيث شارك اللاعب في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بطل السنغال.

وخضع الثنائي محمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز لبعض التدريبات التأهيلية والعلاجية بصالة الجيمانزيوم، بعد إصابته عبدالغني في مباراة الأهلي بشد في العضلة الخلفية، وتعرض زيزو للإصابة في التدريبات.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد ابوجبل وموحمد صبحي ومحمد قنديل بعض التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الصربي دراجون، ثم خضع الحراس لبعض التدريبات الفنية. وفي نفس السياق واصل محمد حسن لاعب وسط الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع من الجهاز الطبي، حيث خضع لبعض التدريبات تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل. Advertisements حرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي الإشراف بنفسه علي الحصة البدنية والتأهيلية التي اداها لاعبو الفريق علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. وأدى لاعبو الفريق، تدريبات خفيفة بالركض في جزء من الملعب تحت قيادة انطونيو مدرب الاحمال ، واعقبتها فقرة قوية بالكرة تحت إشراف دوشان وايمن عبدالعزيز المدربين بالجهاز الفني. وجاء ذلك وفقا للبرنامج البدني والتأهيلي المتفق عليه بين الجهاز الفني بقيادة ميتشو استعدادا للمواجهه الافريقية المقبلة أمام بطل السنغال والمقرره يوم الأحد المقبل بملعب الجيش ببرج العرب. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على توجيه رسائل قوية للاعبين اثناء اداء التدريبات اليوم الخميس، بملعب النادي.. حيث أكد عليهم قائلا: "عليكم المواصلة بقوة، استمروا .. أريد الافضل .. اعملوا بإتقان كما تعملون دائما". ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements