رياضة | الخطر الأكبر - برشلونة يواجه المصير "الأسود" بسبب ميسي.. تطورات جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطر الأكبر - برشلونة يواجه المصير "الأسود" بسبب ميسي.. تطورات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الفترة التي سيفتقد فيها نادي برشلونة الإسباني إلى نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام فياريال الثلاثاء الماضي في الدوري الإسباني.

وقال مقدم برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني المعروف، بأن فترة غياب ميسي عن الملاعب بسبب الإصابة ستصل إلى شهرًا كامل.

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وسيكون برشلونة مُعرض لفقدان ميسي في كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، والمقرر اقامته في السادس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وتعرض ميسي لإصابة قوية على مستوي القدم اليسري في مباراة فريقه أمام فياريال، غادر على إثرها مواجهة فياريال بين الشوطين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا الإسبانية.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن أن ميسي يُعاني من استطالة في العضلة المقربة بالقدم اليسري، وأن عودته من جديد للملاعب تعتمد بشكل كلي على سرعة تعافيه منها.