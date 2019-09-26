رياضة | نيمار يقطع حِبال الود مع برشلونة.. ويُطالب البرسا بـ43 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يقطع حِبال الود مع برشلونة.. ويُطالب البرسا بـ43 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيقف ممثل نادي برشلونة والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، غدًا الجمعة، أمام إحدي المحاكم الإسبانية في برشلونة بسبب الدعوى المقامة من الطرفين والخاصة بمكافأة تجديد عقده مع الفريق عام 2016، قبل عام من رحيله إلى نادي باريس سان جيرمان.

والهدف من المحاكمة هو حل النزاع المادي بين الطرفين قبل رحيل النجم البرازيلي إلى الفريق الباريسي في أغسطس عام 2017.

وبعد تأجيل الجلسة مرتين، من المقرر أن يحضر غداً ممثلين عن النادي الكتالوني الذي لن يتواجد رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، وأيضا هناك احتمالية لغياب نيمار عن جلسة الغد نظرا لتواجده في باريس ومن المحتمل أن يتواجد محاموه. Advertisements

وإذا كان اللاعب قد انضم هذا الصيف للبرسا -الذي دخل في مفاوضات مع البي إس جي لعودته للفريق من جديد- كان سيتنازل برشلونة عن هذه الدعوى، ولهذا استمر كلا الطرفين في هذه العملية.

ورفع اللاعب دعوى قضائية ضد برشلونة بسبب عدم تقاضيه مكافأة تجديد عقده حتى عام 2022 والتي كانت تُقدّر بـ43 مليون يورو.