رياضة | خليفة فالفيردي المُحتمل يُطالب برشلونة بضم هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليفة فالفيردي المُحتمل يُطالب برشلونة بضم هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة بريطانية، عن تعاقدالفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في حالة واحدة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه في حالة تعاقد برشلونة مع تشافي هيرنانديز، لاعب الفريق السابق، ومدرب السد القطري حاليًا، فإنه سوف يتعاقد مع رحيم ستيرلنج نجم السيتيزينز.

ومن المتوقع أن يكون تشافي أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة برشلونة خلفًا لفالفيردي المنتظر إقالته في حالة استمرار نتائجه السلبية مع الفريق، حيث يتعرض الفريق للعديد من الهزائم والتعادلات للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليزعزع من هيبة الفريق الكتالوني، التي اعتادت عليها الفرق الأوروبية.

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ويقدم تشافي العديد من المباريات المميزة في العام الحالي مع السد خاصة بعد الوصول للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في انتظار مواجهة الهلال السعودي.

وأضافت الصحيفة البريطاينة،أن تشافي سبق له الأشادة بقدرات ستيرلنج ورشحه لأن يصبح أفضل لاعب في العالم يوما ما، ويعتبره الصفقة الأمثل للبلوجرانا.

وواصلت الصحيفة: "الصفقة قد تتكلف أكثر من 150 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع النجم الإنجليزي، خاصة وأن السيتي لن يقبل بيعه بسهولة، بعد تمديد عقده حتى 2023 براتب وصل إلى 300 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا.