رياضة | ليس بوجبا.. ريال مدريد يسعي لحسم صفقة "المايسترو".. و100 مليون يورو تنهي الحكاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس بوجبا.. ريال مدريد يسعي لحسم صفقة "المايسترو".. و100 مليون يورو تنهي الحكاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني يفكر في التعاقد مع نجم وسط جديد في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأفاد موقع الدون بالون الإسباني بأن بيريز يرغب في التعاقد مع لاعب وسط لتقدم الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش في السن كما أنه لا يوجد لاعب آخر قادر على تعويضهما.

وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان كان يطمح في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ولكن لم ينجح الملكي في ضمه بسبب مطالب مانشستر يونايتد أما الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام فلا يحب زيدان وجوده في الفريق.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن بيريز طرح على زيدان أسماء كلا من فان دي بيك وفابيان رويز ودي بروين وحسام عوار إلا أن المدير الفني الفرنسي رفض كل هذه الأسماء في الصيف الماضي.

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وذكر الموقع الإسباني أن بيريز سيتجه للتعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو والذي لا يرغب في اللعب مع النادي الإيطالي ويريد اتخاذ خطوة للانضمام لريال مدريد.

وأوضح الموقع الإسباني أن بيريز معجب بقدرات سافيتش ولكنه يرفض دفع 120 مليون يورو للتعاقد معه وهذه هي مطالب النادي الإيطالي المادية.

وكانت تقارير صحفية إيطالية كشفت في الشهر الماضي عن العديد من التطورات في نادي إنتر ميلان بشأن التعاقد مع النجم الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط فريق لاتسيو.

وبحسب ما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي فإن النيترازوري لن يتحرك لضم سافيتش قبل أن يتخلص من خدمات الثنائي ماورو إيكاردي وجواو ماريو، حيث يحتاج الإنتر إلى أموال بيع ماورو إيكاردي فقط من أجل إبرام صفقة نجم لاتسيو هذا الصيف.

وأفادت التقارير أن مسؤولو نادي لاتسيو يقدرون قيمة اللاعب الصربي ميلينكوفيتش سافيتش هذا الصيف بنحو 100 مليون يورو.