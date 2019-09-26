رياضة | مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها بعد غدا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراس المرمى : شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، أيمن أشرف.

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خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، واليو ديانج.

خط الهجوم : صلاح محسن ووليد أزارو.

واستقر فايلر على استبعاد علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو لأسباب فنية كما تم استبعاد الثنائي المصاب مروان محسن ومحمود متولي.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون المستبعدون من القائمة تدريبات صباحية.