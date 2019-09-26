رياضة | محمد صلاح يعود لتشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يعود لتشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "ليفربول إيكو" التشكيل المتوقع للريدز لمواجهة نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" والتي شهدت عودة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق للتشكيلة الأساسية.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي :

حراسة المرمي : ادريان

خط الدفاع : أندرو روبيرتسون، فان دايك، ماتيب، ارنولد.

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خط الوسط : جوردان هنديرسون، جيجي فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم : محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب شيفيلد يونايتد الدولي.

ويدخل فريق ليفربول المباراة وهو متصدر جدول ترتيب بطولة الدورى الانجليزى الممتاز "بريميرليج" بالعلامة الكاملة وهي الفوز في ست مبارايات بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وكان لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد غاب عن تأهل ليفربول لدور ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على كينز دونز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بسبب الراحة.