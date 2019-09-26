رياضة | رينارد يتابع مباراة الهلال والتعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يتابع مباراة الهلال والتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ على التواجد بأرضية ملعب الملك سعود بالرياض؛ لمتابعة مباراة العلال والتعاون؛ بدوري وكأس المحترفين السعودي.

ويأتي حضور رينارد؛ لمتابعة جميع اللاعبين عن قرب؛ والوقوف على مستواهم استعدادا لاستكمال مشواره بالتصفيات المؤهلة للأمم الآسيوية وكأس العالم قطر 2020.

على جانب آخر فاجئت لجنة من المنشطتات؛ لاعبو ناديي الهلال والتعاون؛ بالتواجد في أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالرياض؛ خلال مباراة الفريقين المقامة حاليا بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ومن المقرر أن تختار لجنة المنشطتات؛ عينة عشوائية من الفريقين؛ للخضوع للتحاليل الفورية عقب مباراتهما سويا بالدوري.

ويدخل الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني؛ سعيا لتحقيق الفوز من أجل مواصلة تصدر جدول ترتيب المسابقة.

ويسعى الزعيم الهلالي؛ في الثأر من هزيمته ضد التعاون؛ مرتين متتالييتين بالموسم الماضي؛ حيث فاز التعاون ذهابا بخماسية دون رد؛ فيما حقق الفوز إيابا بهدفين دون رد.

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ويحتل الهلال السعودي؛ صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط؛ فيما يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

وأعلن الرومانى رازفان لوشيسكو، المدير الفنى لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذى يخوض به المواجهة أمام ضيفه التعاون، حاليا على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الهلال فى مباراة اليوم على النحو التالى:

حراسة المرمى: المعيوف

الدفاع: الشهرانى ، الحافظ ، هيون ، البريك

الوسط: كويلار ، إدواردو ، سالم الدوسرى

الهجوم: نواف العابد ، جيوفينكو ، خربين