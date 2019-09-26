اونلاين | تابع الآن NOW يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر KSA SPORT ALHILAL today لحظة بلحظة الهلال الزعيم والهدف fas

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Yalla Shoot يستضيف ملعب الملك سعود مباراة قوية تجمع بين الهلال والتعاون بالدوري السعودي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحتؤفين، تحت قيادة الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان في لقاء يسعي به الهلال للإستمرار في تصدر بطولة الدوري السعودى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

موعد مباراة الهلال والتعاون بالدوري السعودي

KOORA LIVE تقام مباراة الهلال والتعاون في تمام السابعه وربع بتوقيت القاهرة والثامنة وربع بتوقيت السعودية والتاسعه وربع بتوقيت الإمارات والسادسة وربع بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون بالدوري السعودي

يذاع لقاء الهلال والتعاون عبر قناة KSA SPORT HD 2، بتعليق المميز فهد العتيبي، في قمة مباريات الجولة الخامسة من البطولة في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة السعودية، تابع وشاهد اللقلء بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Live.

وحقق الهلال فوزًا كبير على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة مباريات الجولة الرابعة، وفاز أيضاً التعاون في الفوز على العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة في أخر مباراة خاضها الفريق في الدوري السعودي.

ويعتلى الهلال قمة الدوري برصيد 10 نقاط بينما التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.