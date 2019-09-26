شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الأول من الجولة الخامسة للدوري السعودي والان مع التفاصيل

شهد اليوم الأول للجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إثارة كبيرة حيث واجه نادي أبها نظيره الإتفاق بينما استضاف نادي الهلال نظيره فريق التعاون وشهدت المباراتين إنتصارين و أربعة أهداف.

ونجح نادي أبها في خطف فوز قاتل بالدقيقة 90 على حساب نظيره فريق الاتفاق بنتيجة هدف مقابل لاشئ عن طريق المهاجم عطوشي وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي أبها إلى سبع نقاط ليتواجد في المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما وقف رصيد نادي الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السابع.

بينما استطاع نادي الهلال أن يفوز على حساب نظيره فريق التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث استطاع التعاون أن يتقدم في الدقيقة 3 عن طريق مهاجمه اميسي ونجح الهلال في العودة للمباراة حيث سجل له كل من عمر خربين في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول والمدافع الموسى عن طريق الخطأ في مرماه

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الهلال إلى 13 نقطة وينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما وقف رصيد نادي التعاون عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب البطولة