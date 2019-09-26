شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحقق فوز صعب على التعاون في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

استطاع نادي الهلال أن يفوز على نظيره نادي التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي على ملعب الملك فهد.

ملخص الشوط الأول بين الهلال والتعاون

وبدأ المباراة بشكل هجومي قوي منذ البداية من جانب الفريقين خيث سجل التعاون هدفه الأول عن طريق أنيسي في الدقيقة 4 ولكن جاء رد الهلال سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 9 عن طريق عمر خربين وظل كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهما البعض ليسجل التعاون هدفه الثاني ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ملخص الشوط الثاني بين التعاون والهلال بالدوري السعودي

وبدأ الشوط الثاني وكان الفريقين لازالا يشكلان خطورة على مرمى بعضهم البعض ليسجل نادي الهلال هدفه الثاني ويتم إلغائه أيضا بداعي التسلل ولكن ظل الفريق يحاول ليخطف هدفه الثاني في الدقيقة 68 عن طريق ريان الموسى بالخطأ في مرماه وظل التعاون يحاول تسجيل هدف التعادل والهلال يحاول خطف المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يصل رصيد الهلال إلى 13 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بينما يقف رصيد التعاون عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.