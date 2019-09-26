شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يصل برشلونة اليوم لهذا السبب والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان وصل إلى مدينة برشلونة اليوم الخميس 26 سبتمبر.

سبب تواجد نيمار في برشلونة اليوم

وكشفت الصحيفة أن نيمار وصل إلى برشلونة استعدادا للإدلاء بشهادته غدا الجمعة في الجلسة الخاصة بالقضية التي رفعها ضد نادي برشلونة منذ عامين.

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ورفع نيمار دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع النادي كاملة رغم أنه انتقل مباشرة إلى باريس سان جيرمان حيث منحه النادي الإسباني 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة التي تبلغ 40 مليونا في حين يطلب نيمار الحصول على 26 مليونا من إدارة النادي.

انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو في صفقة تعتبر هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.