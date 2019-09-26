شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس عقب تعافيه من الإصابة (صورة) والان مع التفاصيل
شهدت تدريبات نادي يوفنتوس الإيطالي الجماعية اليوم الخميس عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق مرة أخرى.
إصابة رونالدو وغيابه عن يوفنتوس
وكان كريستيانو رونالدو قد غاب عن يوفنتوس في مباراة بريشيا الماضية في الدوري الإيطالي بسبب معاناته من شد بسيط في عضلات القدم ولكنه أصبح الآن جاهزا للعودة للمباريات.
موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي
ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نادي سبال يوم السبت القادم 28 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.
ويتواجد نادي يوفنتوس في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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