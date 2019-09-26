شكرا لقرائتكم خبر عن خربين يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي والان مع التفاصيل

بدأ السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال في التألق مع فريقه منذ البداية في الدوري السعودي. خربين بتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي وسجل خربين هدف فريقه الوحيد في مرمى نادي التعاون في المباراة التي تجمع بنيهم الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي. Advertisements وبهذا الهدف أصبح عمر خربين متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 4 أهداف متقاسما الصدارة مع أليو سيسيه لاعب نادي العدالة. ملخص الشوط الأول بين الهلال والتعاون يذكر أن الشوط الأول بين الهلال والتعاون قد انتهى منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي التعاون في المركز العاشر برصيد 4 نقاط فقط.

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