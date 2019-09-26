تعرف على إحصائية الشوط الأول في مواجهة الهلال و التعاون

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شهدت مباراة الهلال و التعاون في شوطها الأول إثارة كبيرة بين الفريقين حيث انتهت بالتعادل الايجابي 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وجاءت نسبة الاستحواذ لصالح الهلال بنسبة 59% مقابل 41% لصالح التعاون واستطاع الهلال أن يسدد 4 كرات علي المرمي مقابل 5 تسديدات لصالح التعاون. وسجل هدف التعاون الوحيد حتي الآن المهاجم اميسي في الدقيقة 3 ورد عليه مهاجم الهلال خربين بهدف التعادل في الدقيقة 8

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